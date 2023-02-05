Оккупанты за сутки убили 4 жителей Донецкой области, еще 11 получили ранения

За минувшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты убили 4 человека в Донецкой области, еще 11 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 4 февраля стало известно о 4 жителях Донбасса, убитых россиянами: 3 - в Бахмуте и 1 - в Ямполе", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 11 человек в области получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1350 человек, еще 2994 ранены.