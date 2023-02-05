Окупанти за добу вбили 4 мешканців Донецької області, ще 11 отримали поранення

За минулу добу, 4 лютого, російські окупанти вбили 4 людей у Донецької області, ще 11 людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 лютого стало відомо про 4 жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Ямполі", - розповів він.

За словами Кириленка, Ще 11 людей в області дістали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1350 осіб, ще 2994 поранено.