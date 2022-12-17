Оккупанты за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие атак ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1264 человека, еще 2752 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За 16 декабря россияне ранили 3 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте", - рассказал он.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом.

Также мы писали, что украинские десантники на Донбассе эффективно уничтожили позицию российских оккупантов вместе с боекомплектом.

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