Оккупанты за сутки обстреляли Херсон 4 раза: есть жертва

Российские оккупанты за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 4 раза.
Прокудин рассказал, что 12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение
"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, - добавил глава ОВА.
Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 23 марта были эвакуированы 87 гражданских лиц.
Напомним, 23 марта россияне нанесли удар по больнице в Херсоне. В ОВА показали последствия атаки врага.
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