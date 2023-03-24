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Оккупанты за сутки обстреляли Херсон 4 раза: есть жертва

Фото: Оккупанты за сутки обстреляли Херсон 4 раза (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 4 раза.

Прокудин рассказал, что 12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 23 марта были эвакуированы 87 гражданских лиц.

Напомним, 23 марта россияне нанесли удар по больнице в Херсоне. В ОВА показали последствия атаки врага.

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ХерсонВойна России против Украины