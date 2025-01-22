Оккупанты за сутки 120 раз пытались прорвать оборонные рубежи ВСУ: ситуация на фронте

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шестнадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре склада, два артиллерийских средства и еще один другой важный объект противника.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг один раз пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера было 10 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Копанки, Терны и Колодязи.

На Северском направлении противник проводил наступательные действия в районе Ивано-Дарьевки, всего была отражена одна атака.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр и Федоровка.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районе Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергиевка, Ппетропавловка, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверево, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил восемь атак в направлениях Времовки, Константинополя и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Каменское.

Украинские воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Вчера враг нанес 23 авиаудара, сбросив при этом 31 КАБ, совершил 450 обстрелов, в том числе 16 - из РСЗО. Украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков.