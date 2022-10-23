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Оккупанты депортируют детей с инвалидностью из Херсонской области в Крым, - Ермак

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные принудительно вывозят детей с инвалидностью проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области. В Крым уже вывезено 12 воспитанников коммунального учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"По состоянию на 22 октября в Крым было вывезено 12 воспитанников коммунального учреждения. Эта информация уже поступила в Офис Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека", - рассказал он.

По его словам, еще 7 октября оккупанты создали так называемое бюджетное учреждение "Олешковский детский дом-интернат" на базе имущественного комплекса коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" и назначили нового "директора".

"Нам известно, что на сегодняшний день в заведении находились 82 ребенка, 40 из которых паллиативны. 12 детей с инвалидностью I, II и III группы в возрасте от 8 до 18 лет принудительно перевезли в Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в селе Строгоновка Симферопольского района АР Крым", - рассказал Ермак.

Он говорит, что будет дальше с детьми неизвестно.

"Россия систематически похищает и депортирует наших людей, повторяя худшие практики прошлых преступлений против украинского народа. За такие действия должен быть жесткий правовой ответ - это геноцид украинцев. Мы делаем все, чтобы россияне отвечали за это. И они будут отвечать на поле боя и перед международным трибуналом, который обязательно будет", - заверил Ермак.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны в Украину удалось вернуть 96 незаконно депортированных детей.

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