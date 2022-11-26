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Оккупанты за день пять раз обстреляли Херсон: есть погибший

Фото: оккупанты за день пять раз обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 26 ноября, в течение дня пять раз обстреляли Херсон. В результате ударов один человек погиб.

Об этом заявила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение.

"Всего за день в городе было пять обстрелов, погибших – один, пострадавших – ноль", – отметила Луговая.

По ее словам, в результате обстрелов россиян выбило стекла на цокольном этаже здания Днепровского районного совета. В результате попадания в гаражный кооператив погиб человек. Кроме того, обстрелам подверглись два дома и судостроительное училище.

Всего же в период 20-26 ноября в Херсоне зафиксировали 80 попаданий, 16 человек погибли и 35 пострадали, среди раненых есть ребенок.

Ранее мы писали, что по состоянию на субботу, 26 ноября, российские военные убили более 30 мирных жителей в Херсонской области со времени деоккупации.

Также ранее стало известно, что правоохранители задержали трех коллаборантов в Белозерской общине (Херсонская область). Они работали в так называемой "администрации" на разных должностях.

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ХерсонОбстрілВторжение России в Украину