Оккупанты за день пять раз обстреляли Херсон: есть погибший

Российские военные сегодня, 26 ноября, в течение дня пять раз обстреляли Херсон. В результате ударов один человек погиб.

Об этом заявила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение .

"Всего за день в городе было пять обстрелов, погибших – один, пострадавших – ноль", – отметила Луговая.

По ее словам, в результате обстрелов россиян выбило стекла на цокольном этаже здания Днепровского районного совета. В результате попадания в гаражный кооператив погиб человек. Кроме того, обстрелам подверглись два дома и судостроительное училище.

Всего же в период 20-26 ноября в Херсоне зафиксировали 80 попаданий, 16 человек погибли и 35 пострадали, среди раненых есть ребенок.