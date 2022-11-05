Оккупанты за день обстреляли пять громад Сумской области

Эсманьскую громаду россияне обстреляли из минометов. Было 20 взрывов. Последствия уточняются. В Краснопольской громаде на окраине одного из пограничных сел солдаты РФ с беспилотника сбросили два взрывных устройства. После 17:00 другое село россияне обстреляли из минометов.

Миропольскую громаду оккупанты обстреляли дважды. Сначала около 14 часов сбросили 10 мин. Далее около 17:00 россияне выпустили 17 снарядов из САУ. Из-за обстрелов произошел пожар - загорелось хозяйственное помещение у местных жителей. Еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали.

В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел с территории России. От разрывов 9 мин значительные повреждения получили 4 дома. Разрушена хозяйственная постройка.

Шалигинская община подверглась дважды обстрелам в течение дня. Россияне использовали стрелковое оружие. В общей сложности было 37 пулеметных "очередей" и 10 одиночных выстрелов. Без последствий.