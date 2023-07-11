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Оккупанты сопротивляются, активно используя резервы в районе Бахмута, - Генштаб

Фото: какая ситуация возле Бахмута и на Бахмутском направлении за сутки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают наступать севернее и южнее города Бахмут Донецкой области. Идут тяжелые бои, потому что армия РФ сопротивляется и активно привлекает резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения в эфире телемарафоне.

Успехи ВСУ

Так, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - рассказал он.

По данным спикера, на трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Тактика врага

"Враг оказывает мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений войск и активно применяет свои резервы", - добавил Ковалев.

Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"У противника значительные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", - констатировал он.

Ситуация возле Бахмута и на Бахмутском направлении

Вчера генерал Александр Сырский рассказал, что в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль. При этом по данным замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем уже несколько дней. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.

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