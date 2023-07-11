Оккупанты сопротивляются, активно используя резервы в районе Бахмута, - Генштаб

Успехи ВСУ

Так, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - рассказал он.

По данным спикера, на трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Тактика врага

"Враг оказывает мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений войск и активно применяет свои резервы", - добавил Ковалев.

Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"У противника значительные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", - констатировал он.

Ситуация возле Бахмута и на Бахмутском направлении

Вчера генерал Александр Сырский рассказал, что в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль. При этом по данным замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем уже несколько дней. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.