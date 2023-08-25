Оккупанты бьют по гражданским, а ВСУ продвигаются к Мелитополю: какая ситуация на юге

Подразделения ВСУ в Запорожской области имеют локальные успехи. На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретуватое закрепляются на достигнутых рубежах.

За последние сутки захватчики на Таврическом направлении нанесли 20 авиационных ударов, а также 683 раза обстреляли населенные пункты и позиции защитников из танков, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Авдеевское направление. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки, под удар врага попали 10 населенных пунктов.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки, под удар врага попали 10 населенных пунктов. Марьинское направление. ВСУ сдерживают наступление оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

ВСУ сдерживают наступление оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Шахтерское направление. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в районе Благодатного и Старомайорского оккупанты нанесли авиаудары.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в районе Благодатного и Старомайорского оккупанты нанесли авиаудары. Запорожское направление. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Левадного, Малой Токмачки, Роботино и Орехова. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

По данным Сил обороны, россияне готовятся провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях 10 сентября. "Голосование" будет в смешанном формате, поэтому оккупанты и предатели собираются обходить дома. Также украинцев в оккупации вынуждают получать российские паспорта.

"С целью усиления давления на местное население во временно оккупированной части Запорожской области увеличивают численность чеченских террористов, которые ведут себя очень агрессивно и жестоко наказывают нарушения комендантского часа местным населением", - говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллеристы ВСУ за сутки выполнили 1327 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 273 человека (безвозвратные - 109, раненые - 160, взятые в плен - 4). Также уничтожены 23 единицы вражеской техники и три склада боеприпасов.

Утраты армии РФ

С начала захватнической войны Минобороны РФ скрывает настоящие потери своей армии. Также неизвестны потери вражеских военных формирований, в том числе ЧВК "Вагнера".

При этом российские оппозиционные журналисты смогли подтвердить поименный список нескольких тысяч россиян, погибших на войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины десятки тысяч единиц техники и более 259 тысяч военных. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 470 оккупантов.

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