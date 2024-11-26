Оккупанты атакуют почти на всех направлениях фронта: где произошло больше всего боев

Российские обстрелы

Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины.

Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Волфине, Прогресс, Ястребщина, Поповка, Нововасиловка, Басовка, Рясное, Ходыно Сумской области; Тимоновичи, Полесье, Гута-Студенецкая Черниговской области.

Также враг нанес один авиаудар по территории Курской области, применив один КАБ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска.

Двенадцать штурмовых действий захватчиков отбиты нашими воинами возле Григоровки, Зеленого Роща, Загрызового, Сенькового и Андреевки на Купянском направлении. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атакует в районах Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 17 боестолкновений, из которых семь продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты атакуют в районе Григоровки, боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник трижды атаковал позиции наших войск возле Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лысовки, Млечного, Пустынки и Нового Труда - идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций, 25 атак нашими защитниками уже отбиты. Оккупанты сбросили две авиабомбы в районах Зеленого Поля и Покровска.

На Кураховском направлении продолжается 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Ганивка и Антоновка. Двадцать три вражеских штурма уже отбиты нашими защитниками.

В районах населенных пунктов Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь Времовского направления наши защитники отразили 12 вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, в общей сложности сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили две атаки врага.