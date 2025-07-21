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Оккупанты атаковали Сумы УАБами: поврежден дом, есть раненые

Фото: на месте работают все необходимые службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 21 июля, враг нанес удары УАБами по городу Сумы. В результате обстрела поврежден жилой дом и есть раненые.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Уважаемая община! Предварительно, два взрыва, которые вы только что слышали - это было попадание УАБов по одному из районов нашего города", - говорится в сообщении.

Кобзарь уточнил, что предварительно, погибших нет, однако три человека пострадали.

Кроме того, он добавил, что в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. В нем выбиты окна и разрушены балконы.

 

"На месте работают все необходимые службы. Берегите себя и близких", - резюмировал он.

Обновлено в 23:42

"Завтра в 08:00 в саду №22 будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сообщил Кобзарь.

Обстрелы города Сумы

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют город дронами, ракетами и авиабомбами.

В частности, днем 20 июля, враг обстрелял город дроном. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.

Кроме того, к медикам обратились 7-летний мальчик и его 34-летняя мама, которые находились рядом с местом взрыва.

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