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Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог: есть попадание

Фото: Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.

Чиновник отметил, что в результате вражеского обстрела дронами-камикадзе в городе зафиксировано попадание.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - добавил глава военной администрации Кривого Рога.

Напомним, 24 марта в Киевской области была угроза удара БПЛА противника. Объявляли воздушную тревогу.

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Кривой РогВойна России против Украины