Оккупанты атаковали пригород Херсона, пострадала женщина

Российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Херсонской МВА Романа Мрочко в Telegram.

"На этот час в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в Херсонской городской территориальной общине ранен один человек", - заявил он.

По его словам, женщина 44 лет получила минно-взрывную травму и контузию во время вражеской атаки на пригород Херсона. На момент удара она находилась в доме.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушения инфраструктуры.

В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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