Оккупанты атаковали Никопольский район из беспилотников и артиллерии, есть раненый

Российские оккупанты этой ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя для атак артиллерию, а также беспилотник, с которого сбросили боеприпас. В результате вражеских атак был ранен местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
Пострадавшему - 25 лет, уточнил чиновник, он был госпитализирован в больницу с осколочными ранениями.
"Состояние тяжелое", - рассказал глава ОВА.
Также он назвал последствия вражеских ударов по населенным пунктам:
Также российские войска в ночь на 24 сентября обстреливали Мировскую и Покровскую сельские общины. В настоящее время последствия так уточняются, добавил чиновник.
Последствия российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области 24 сентября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Войска РФ наносят удары по населенным пунктам Днепропетровской области почти ежедневно. Чаще всего под атаку попадает Никопольский район.
Так, например, 23 сентября оккупанты шесть раз за день били по Никополю и району из артиллерии и беспилотников. Тогда в результате вражеских атак также были раненые, в том числе и ребенок.
Перед этим ночью оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец, а из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую общину. Разбиты 10 домов, в одном из них загорелась крыша. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.
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