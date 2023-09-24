Оккупанты атаковали Никопольский район из беспилотников и артиллерии, есть раненый

Пострадавшему - 25 лет, уточнил чиновник, он был госпитализирован в больницу с осколочными ранениями.

"Состояние тяжелое", - рассказал глава ОВА.

Также он назвал последствия вражеских ударов по населенным пунктам:

В Никополе были повреждены здание универмага и детский сад.

были повреждены здание универмага и детский сад. В Красногригорьевской общине снаряды оккупантов повредили 4 частных дома, авто, линии электропередач.

Также российские войска в ночь на 24 сентября обстреливали Мировскую и Покровскую сельские общины. В настоящее время последствия так уточняются, добавил чиновник.

Последствия российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области 24 сентября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские обстрелы Днепропетровской области

Войска РФ наносят удары по населенным пунктам Днепропетровской области почти ежедневно. Чаще всего под атаку попадает Никопольский район.

Так, например, 23 сентября оккупанты шесть раз за день били по Никополю и району из артиллерии и беспилотников. Тогда в результате вражеских атак также были раненые, в том числе и ребенок.

Перед этим ночью оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец, а из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую общину. Разбиты 10 домов, в одном из них загорелась крыша. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.