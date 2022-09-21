RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из артиллерии ударили по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший

Фото: Оккупанты ударили по двум районам Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Россияне ночью 21 сентября обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атаки врага ранения получил гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина", - рассказал чиновник.

Резниченко отметил, что в городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов.

Из-за обстрела произошли пожары в квартире и в частном дворе. Пожарные пламя уже потушили.

По словам главы ОВА, в Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская громада - люди целые.

В Большой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии.

Напомним, кафиры в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины