Оккупанты из артиллерии ударили по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший

Россияне ночью 21 сентября обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атаки врага ранения получил гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина", - рассказал чиновник.
Резниченко отметил, что в городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов.
Из-за обстрела произошли пожары в квартире и в частном дворе. Пожарные пламя уже потушили.
По словам главы ОВА, в Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская громада - люди целые.
В Большой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии.
Напомним, кафиры в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.