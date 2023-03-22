RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район и повредили электросети (фото)

Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 22 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня за день враг трижды атаковал Марганецкую общину Никопольского района. Обстреливал ее из беспилотников и тяжелой артиллерии. Люди уцелели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Марганце снаряды повредили админздание и два частных предприятия. В одном из сел общины - легковой автомобиль и хозяйственное сооружение.

"Спасатели работают на месте "прилетов". Обследуют территории, уточняют информацию", - добавил глава области.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 22 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

Российские военные, в течение суток 19 марта, обстреляли одну из общин Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине