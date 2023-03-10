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Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район: есть погибшие и раненые

Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 марта, российские военные из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, снова обстреляли из артиллерии Красногригорьевскую общину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела два человека погибли, еще трое раненых госпитализированы в больницу.

"Повреждены транспортное предприятие, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, электросети. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией РФ", - добавили в прокуратуре.

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Напомним, что войска РФ в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Захватчики в ночь на 10 марта били ракетами и из тяжелой артиллерии по двум общинам, в результате чего обесточены несколько населенных пунктов, есть разрушения.

В четверг, 9 марта, российские войска в течение дня трижды обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района по тяжелой артиллерии.

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