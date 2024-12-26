Оккупанты активно применяют авиацию. Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта

На фронте с начала суток, 26 декабря, произошло 114 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно применять авиацию, в частности КАБы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины.

Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Александровка, Потаповка, Порозок, Фотовиж, Бачевск, Яновка, Волковка, Середина-Буда, Петрушевка, Турья Сумской области; Тимоновичи, Поповка, Гремяч, Заречье Черниговской области; Возрожденское Харьковской области.

Также враг нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Александровка, Поповка Сумской области и Граней Харьковской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения в районах Волчанска и Старицы.

Шесть штурмовых действий захватчиков отражали наши воины вблизи Западного, Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Копанок, Чернещины, Новосергиевки, Платоновки, Зеленого Гая, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского, Серебрянского леса и Григорьевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 18 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении сегодня оккупанты трижды атаковали в районе Белогоровки, наши защитники успешно отбили все атаки.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск вблизи Дилиевки и Торецка, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Шевченко и Новотроицкого - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций, 21 атаку нашими защитниками уже отбито.

На Кураховском направлении продолжаются 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка и Курахово. Одиннадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками.

В районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское на Времовском направлении наши защитники отбили 12 вражеских атак, шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики совершили одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одну атаку врага.

Десять боестолкновений произошло сегодня на Курском направлении, противник сбросил девять управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов и позициям наших защитников, нанес 201 артиллерийский обстрел, в том числе 13 - из реактивных систем залпового огня.