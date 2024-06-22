Оккупанты активизировались в районе Торецка, - Генштаб

"С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении. В то же время, высокая интенсивность наступательных действий оккупантов наблюдается в районе Торецка", - говорится в сообщении.

В частности, продолжает враг наращивать темпы наступательных действий на направлении Горловка – Торецк.

"Авиация агрессора наносит удары КАБами. Сил обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще три – продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Общее количество боевых столкновений увеличилось до 64.

Что происходит на отдельных направлениях

За сегодняшний день на Купянском направлении войска противника девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки. По Петропавловке агрессор нанес два удара четырьмя КАБами. Восемь попыток оккупантов продвинуться вперед ВСУ отражены, продолжаются боеприкосновения вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируется.

Трижды враг атаковал подразделения Сил обороны на Лиманском направлении. Одно штурмовое действие украинские воины отбили, продолжаются бои вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Боровая и Подлиман получили удары управляемыми авиационными бомбами.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Восемь атак российских захватчиков отражены, бои продолжаются.

Также противник не оставляет намерения прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 22 раза атаковали позиции украинских воинов неподалеку от Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.В настоящее время ВСУ отразили 14 вражеских атак, еще восемь – продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор пытается наступать на позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Украинские защитники на данном участке отразили три штурмовых действия оккупантов, еще столько же - продолжаются.

На Времевском направлении успеха не имели три атаки врага у Старомайорского и Водяного.

На Ореховском направлении оккупационные войска атакуют при поддержке авиации. По селу Каменское захватчики нанесли два удара тридцатью шестью НАРами (неуправляемая авиационная ракета, – ред). Три штурмовых действия противника потерпели неудачу в районе Работино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение - продолжается.

На Приднепровском направлении успеха не имела атака русских наемников в районе Крынок.