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Не только Авдеевка. В ВСУ назвали еще один самый горячий участок фронта

Четверг 22 февраля 2024 23:11
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Не только Авдеевка. В ВСУ назвали еще один самый горячий участок фронта Фото: В ВСУ назвали еще один самый горячий участок фронта (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Марьинка является одной из самых горячих точек на фронте. Враг активно атакует с помощью авиации.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

За текущие сутки, по словам Лихового, россияне пытались прорваться в Марьянском направлении 31 раз. Эта часть фронта "самая горячая".

Он отметил, что не следует сконцентрироваться только на Авдеевском направлении, ведь сейчас "на первом месте" именно Марьинское направление. На Авдеевском направлении, по его словам, тоже "горячо" - Силы обороны отразили семь штурмов оккупантов в течение суток.

Именно на Авдеевское и Марьинское направления приходится большинство ударов армии РФ авиацией, артиллерией и дронами-камикадзе, отметил спикер ОСГВ "Таврия".

"Следует отметить, что ситуация динамична. Наши войска вчера успешно вернули несколько позиций как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях. На Авдеевском направлении украинским военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов", - заявил Лиховой.

Взятие Авдеевки

17 февраля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки из-за угрозы окружения со стороны врага. Причиной стали штурмовые действия российских сил в городе и усиление авиации.

По информации Института изучения войны, украинские войска смогут установить новые оборонные рубежи вблизи Авдеевки и остановить продвижение врага.

В течение 18 февраля российские силы пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, однако украинские силы обороны отразили 14 атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение фронта под Авдеевкой маловероятно. Согласно картам Deep State, есть определенные успехи врага у Ласточкиного к западу от Авдеевки.

Напомним, обнародована ситуация на фронте по состоянию на 22 февраля. Украинские войска остаются в удержании позиций на левобережье Днепра, отразив атаки российских войск неподалеку от Орловки в Донецкой области и нанеся значительный ущерб логистическому центру противника.

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