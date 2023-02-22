Оккупанты 4 раза обстреляли Херсон: есть попадание в здание "Херсонтеплоэнерго" и завод

"Враг 4 раза атаковал Херсон. После обеденных российских войск нанесли массированный удар с "Градов" по городу - погибли мирные люди, разрушены гражданские здания", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ОВА, вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание "Херсонтеплоэнерго", завод и жилые дома.

Всего за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 5 мирных людей, 21 житель Херсонщины получил ранения разной степени тяжести.

"Среди раненых - 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения лица и конечностей. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - добавили в ОВА.

Напомним, во вторник, 21 февраля, российские войска 17 раз обстреляли Херсон. В результате обстрела остановки в городе пострадал подросток. В общей сложности 5 человек погибли, 16 получили ранения.