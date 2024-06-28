ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

Пятница 28 июня 2024 08:24
UA EN RU
Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российская диверсионно-разведывательная группа вечером 26 июня совершила штурм границы вблизи Сотницкого Казачка к северо-западу от Харькова, но войска РФ не предпринимали наступательных действий в этом районе. Это – часть усилий России по растягиванию украинских сил вдоль границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российский военный блогер утверждал, что войска РФ исследуют украинскую оборону в этом районе и что нападение, вероятно, является частью российских усилий по созданию оперативной неоднозначности вдоль международной приграничной зоны на северо-востоке Украины.

"Эта оперативная неоднозначность является частью усилий России по дальнейшему фиксированию и растягиванию украинских сил вдоль более широкого фронта на севере Харьковской области", - отметили в ISW.

27 июня бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российские и украинские войска продолжали бои вблизи Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска.

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

26 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские войска атаковали:

  • юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Стельмаховки, Песчаного и Берестового;
  • к западу от Сватово возле Андреевки;
  • юго-западнее Сватово возле Макеевки, Копанки, Невского;
  • к западу от Кременной возле Тернов и Торского.

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись близ Северска на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что российские войска продвинулись на восточную окраину Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

27 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

Сообщается, что 27 июня российские войска продвинулись поблизости от Торецка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские войска вели наступательные действия:

  • северо-восточнее Северского в районе Дачного;
  • восточнее Торецка возле Шумов, Дружбы и Северного;
  • юго-восточнее Торецка у Железного;
  • к югу от Торецка вблизи Нью-Йорка.

Российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 27 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что российские силы продвинулись к югу от Яснобродовки (к западу от Авдеевки).

Российский блогер заявил, что информация о том, что российские войска вошли в Воздвиженку (к северо-западу от Авдеевки), недостоверна и что российские силы еще не продвинулись в населенный пункт.

Российские войска продолжали наступательные действия:

  • северо-западнее Авдеевки в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Сокола;
  • к западу от Авдеевки возле Яснобродовки;
  • юго-западнее Авдеевки близ Невельского.

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

Российские силы недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что подразделения российской 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус [АК], Восточный военный округ) [EMD] недавно продвинулся к югу от Константиновки (юго-западнее Донецка).

26 и 27 июня российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки и Константиновки.

27 июня продолжались позиционные боевые действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

26 и 27 июня российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области вблизи Работино и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино) и к северо-востоку от Вербового (восточнее Работино), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

26 и 27 июня российские войска продолжали наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок и Антоновского моста севернее Олешки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

Напомним, украинские войска вытеснили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) оккупантов пыталась прорваться в Харьковскую область в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года