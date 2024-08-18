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Оккупанты в 11 км от Покровска, в городе остаются 59 тысяч человек, - ГВА

Фото: россияне подошли за 11 км от Покровска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В прифронтовом Покровске Донецкой области остается десятки тысяч жителей. Российские войска подошли за 11 километров к окрестностям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка в эфире телемарафона.

Добряк сообщил, что в Покровске остаются более 59 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения в Покровской общине было около 86 тысяч человек.

"К окрестностям города - это где-то до 11 километров. Город готовится, как и все остальные в Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города", - заявил он.

Глава городской военной администрации также отметил, что в Покровске продолжают строительство фортификационных сооружений. Он добавил, что "это непрерывный процесс". К строительству присоединяются и другие регионы.

Как считает начальник ГВА, оккупанты могли нацелиться на Покровск с целью улучшения логистики.

скриншот deepstatemap.live

 

Бои на Покровском направлении

Покровское направление остается самым тяжелым участком фронта на протяжении последних месяцев. Российские оккупанты сосредоточивают здесь силы и средства.

На этом направлении происходит больше всего штурмов и атак врага. Так, за прошедшие сутки всего на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 46 - в районе Покровска.

Из-за активных боевых действий в Донецкой области идет эвакуация гражданских. В частности, из 28 населенных пунктов области полиция и ГСЧС помогают эвакуировать детей и родителей.

Недавно РБК-Украина показывало, как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении. Детальнее - в нашем репортаже.

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