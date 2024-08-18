Оккупанты в 11 км от Покровска, в городе остаются 59 тысяч человек, - ГВА

Добряк сообщил, что в Покровске остаются более 59 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения в Покровской общине было около 86 тысяч человек.

"К окрестностям города - это где-то до 11 километров. Город готовится, как и все остальные в Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города", - заявил он.

Глава городской военной администрации также отметил, что в Покровске продолжают строительство фортификационных сооружений. Он добавил, что "это непрерывный процесс". К строительству присоединяются и другие регионы.

Как считает начальник ГВА, оккупанты могли нацелиться на Покровск с целью улучшения логистики.

скриншот deepstatemap.live