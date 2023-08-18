Оккупантам не спокойно. В Мелитополе раздались взрывы, - Федоров

"Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города, а между тем железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники", - написал он.

К тому же, Федоров сообщил, что вчера вечером раздавались взрывы в оккупированных Токмаке и Кирилловке.

Ситуация в Мелитополе

Российские военные оккупировали Мелитополь еще в первые недели полномасштабного вторжения. Захватчики превратили город в свой "центр командования".

При этом в Мелитополе и других оккупированных населенных пунктах Запорожской области развито партизанское движение. В последнее время там также участились взрывы, а среди россиян фиксируют тревожные настроения.

В частности, 13 августа неподалеку от Мелитополя раздался мощный взрыв, в результате которого могла быть уничтожена военная база оккупантов.

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