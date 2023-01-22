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Оккупант рассказал товарищу, что на самом деле произошло в Макеевке (перехват)

Фото: оккупант рассказал товарищу, что на самом деле произошло в Макеевке (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке виновато руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват . Главное управление разведки в Telegram.

По его словам, командование приняло решение разместить оккупантов слишком близко к фронту, что и сделало их уязвимыми.

"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный бурт. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках", - сказал оккупант.

Он отметил, что на территории ПТУ, в котором были уничтожены россияне, находились также бочки с топливом, вооружение и транспорт.

Россиянин пожаловался на местных жителей, фотографирующих их позиции, а затем сдающих их украинским военным.

Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, размещенным в помещении ПТУ №19. Российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

В результате удара здание училища полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

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