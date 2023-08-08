Оккупант пожаловался маме, что на войну отправляют больных и незрячих россиян (перехват)

Военнослужащий РФ пожаловался своей маме на то, что к нему в подразделение направляют больных и незрячих бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Больные и незрячие на войне против Украины

"Мам, тут такое творится, я тебе говорю, у нас мужик есть. Ему делали операцию в Москве, какие-то пружины ставили в сердце, а ему говорят, что он годен к службе", - пожаловался россиянин.

Также он пояснил, что был случай со слепым военным, который фактически дальше своих рук ничего не видел. Однако и его признали пригодным для войны против Украины.

Неравномерные выплаты среди российских оккупантов

"Я не на передовой, я на второй линии обороны", - сказал оккупант.

По его словам, равнять россиян и его не стоит. Потому что фактически он относится к 1-му российскому корпусу, поэтому выплаты за участие в войне против Украины выходят разными.

Оккупант пытался заверить свою мать, что продолжать захватывать украинские земли он планирует, однако его беспокоит только беспорядок в документах и неравные права среди своих военных.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.