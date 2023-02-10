Оккупант пожаловался другу на непробиваемое укрепление украинской армии (перехват)

Российский оккупант в телефонном разговоре со своим другом посетовал, что они не могут прорваться из-за вкрапления украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват , обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россиянин рассказал, что они используют авиацию для того, чтобы разгромить позиции украинских военных. Однако укрепления настолько надежны и масштабны, что у них ничего не выходит.

Он рассказал, что украинцы "построили весь город под землей и залили его бетоном".

Оккупант посетовал, что после каждого их авианалета украинцы начинают еще больше обстреливать российские позиции.