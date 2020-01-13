Вбивство Окуєвої: група кілерів діяла в Україні та країнах ЄС

Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Українське слідство розраховує на допомогу західних колег

Затримана за вбивство Аміни Окуєвої група кілерів діяла в Україні та країнах Європейського союзу. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Небитов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні слідство вивчає діяльність організаторів вбивства Окуєвої не тільки в межах України, але і в країнах Євросоюзу.

"Я сподіваюся, що з допомогою західних партнерів нам вдасться більше просунутися в розслідуванні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні глава МВС України Арсен Аваков повідомив про затримання групи кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Це був не перший замах на подружжя. Зокрема, в червні 2017 року на київському Подолі кілер заманив їх на зустріч під приводом інтерв'ю і вистрілив у Осмаєва. Однак згодом Окуєва пострілом з пістолета знешкодила нападника. Кілера Олександра Дакара видали "республікам" Донбасу в рамках останнього обміну полоненими.