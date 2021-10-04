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"Октагон-Аутдор" вимагає від СБУ закрити сфальсифіковану справу проти компанії

Автор: Наталія Гурковська

Оператор зовнішньої реклами "Октагон-Аутдор", що належить європейському інвестору, закликали Службу безпеки України закрити справу проти компанії. Вони вважають її фальсифікованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії у Facebook.

Компанія також звернулася до органів Європейського Союзу.

"Ми відчуваємо величезну підтримку всередині України і з боку міжнародного співтовариства. Наша компанія неодноразово спростовувала заяву СБУ про нібито роботу на окупованих територіях. Навпаки - з 2014 р. "Октагон-Аутдор" за власний рахунок провів багато рекламних кампаній проти окупантів. Ми безкоштовно розміщуємо зовнішню рекламу на підтримку нашої армії, Нацгвардії і СБУ", - говориться в заяві.

В компанії пообіцяли "зробити все, щоб юридично зняти безпідставні звинувачення".

"Компанія звернулася до СБУ для якнайшвидшого закриття цієї сфальсифікованої справи. Сподіваємося, що керівництво СБУ вже розібралося і готове відновити законність. Цей скандал вийшов на міжнародний рівень і не йде на користь іміджу країни і СБУ. Ми готові зробити й інші законні кроки, включаючи захист своєї честі, гідності та ділової репутації в судовому порядку", - наголосили в компанії.

Варто зазначити, що раніше посольство Чехії в Україні направило звернення голові СБУ та секретарю РНБО щодо цієї ситуації.

Як писало РБК-Україна, інвестор "Октагон-Аутдор" прогнозує міжнародний скандал у разі, якщо рішенням РНБО без суду у іноземного інвестора буде відібрана його власність.

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