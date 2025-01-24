Оксфордский университет определил слово года и самый популярный сленг среди детей
В Оксфордском университете определили слово 2024 года среди детей. Назван также самый популярный сленг прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу издательства Оксфордского университета (Оxford University Press).
Самые популярные среди детей слова в 2024 году
Эксперты и ученые из Оксфордского университета ежегодно отслеживают:
- как развивается язык, которым пользуются дети;
- как они его используют, чтобы отражать эмоции и переживания.
В 2024 году во время очередного исследования в Великобритании было опрошено более 6000 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Сначала их просили предложить слово, которое могло бы стать словом года.
Исходя из предоставленных ответов и тем, которые упоминались чаще всего, ученые составили окончательный список из трех слов, за которые попросили проголосовать еще раз - выбрать слово, которое детям нравится больше всего.
В итоге исследователи получили следующие результаты:
- за слово kindness - в переводе с английского "доброта" - проголосовали 61% опрошенных;
- за выражение artificial intelligence - "искусственный интеллект" - 25%;
- за слово conflict - "конфликт" - 7%.
Следовательно, словом 2024 года среди детей было признано слово kindness - "доброта".
"Наш опрос детей показал, что причиной выбора "доброты" является психическое здоровье, тогда как учителя также отметили растущее осознание молодыми людьми более широкого влияния доброты на ментальное благополучие", - рассказали в Оxford University Press.
В то же время упоминания о глобальном насилии и текущих конфликтах, по мнению ученых, "еще больше подчеркнули, насколько дети чувствительны к текущим событиям".
Уточняется, что отвечая на вопрос о том, почему они выбрали слово "доброта", респонденты часто использовали такие слова, как "нужно" и "следует" (например: "В мире столько всего происходит, что нам всем нужно быть добрыми друг к другу").
Кроме того, исследователи попросили детей выбрать их любимое сленговое слово. Более четверти респондентов (28%) выбрали slay - "слей", что означает одобрение и поддержку.
Ученые рассказали, что это слово появилось в сленге только в течение последних двух лет, однако в 2024 году детей, проголосовавших за него, стало больше на 16%. По мнению экспертов, это - довольно значительный рост.
Напомним, ранее Оксфордский словарь объявил словом 2024 года термин brain rot, который с английского переводится как "гниение мозга".
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