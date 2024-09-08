Бархатный сезон: как не навредить автомобилю на отдыхе

Почему мы говорим о угрозах для машины во время отпуска или расширенного уик-энда? Потому что на отдыхе авто, водитель и пассажиры часто попадают в необычные условия. Да еще при этом команда отдыхающих по случаю каникул считает себя свободной от любых рамок и ограничений.

Увеличенные нагрузки

Машина, обслуживающая экипаж отдыхающих, почти обязательно бывает изрядно загружена. И даже если вес багажа в пределах заводской нормы, сами предметы могут быть необычными и размещены на борту необычным способом: сумки – в салоне, велосипеды – на крыше, мангал – в ногах переднего пассажира... Кроме того, что отделка интерьера нужно защищать от повреждения неловкими предметами, последние могут влиять на управляемость авто – например, речь идет о чрезмерно загруженном заднем багажнике, не говоря уже о полном багажнике-кофре на крыше или прикрепленном там же велосипеде.

При этом эти изменения управляемости могут проявиться именно во время энергичных маневров, то есть, когда водителю понадобится немедленно отреагировать на определенную неожиданную угрозу. Помните об этом и ведите машину так, чтобы избегать экстремальных действий рулем и педалями.

Нетипичные пути и ходовая

Для водителя, постоянно проживающего в благоустроенном районе большого города, может оказаться неожиданностью движение по заброшенной дороге с большим количеством ям и волн. Довольно долго на таком пути все может быть хорошо, и вдруг на асфальтовой выбоине с острыми краями будет разрублена шина, разрушен диск или подвеска. Так что даже если в вашем комфортабельном салоне неровности особо не ощущаются, но вы их видите глазами, снижайте скорость и старайтесь преодолевать выбоины максимально аккуратно.

Двигатель и трансмиссия

Часто отпускной маршрут или маршрут выходного дня пролегает по местности со сложным рельефом – горами, оврагами и т.д. Водитель-горожанин с непривычки может мучить двигатель высокими или слишком низкими оборотами. Следовательно, на подъемах и спусках, особенно затяжных, следите за тахометром и вовремя переключайте передачи, чтобы двигателя работал в диапазоне 2000 – 4000 об/мин. На машинах с автоматической трансмиссией, особенно в загруженном состоянии, иногда бывает полезным перейти в ручной режим АКП и самому выбирать нужную передачу.

Масла и жидкости

Современные двигатели часто потребляют больше масла во время скоростного движения по автотрассе – тем более, в жаркую погоду, тем более с загруженным багажником и салоном. Советуем почаще проверять уровни масла, антифриза и других рабочих жидкостей. Даже если у вашей машины индикатор предупреждения о падении уровня важных жидкостей, что вы будете делать с тем предупреждением в десятках километров от СТО, автомагазина и других признаков цивилизации?

Тормоза

Это больше касается горной местности, но и на равнине хорошо загруженную машину при рваном ритме движения тоже бывает остановить непросто. В таких условиях неопытный водитель может легко перегреть тормоза, а это помимо быстрого износа колодок и дисков приводит к закипанию рабочей жидкости и отказу тормозов. Следовательно, на затяжных спусках следует тормозить прежде всего двигателем, а тормозной педалью пользоваться для точной дозировки замедления и полной остановки.

Топливо

Избегайте заправок в отдаленных местностях, особенно если у вас современный дизель или бензиновый мотор с непосредственным впрыском горючего. Ищите сетевую АЗС одного из уважаемых брендов, также в путешествии по отдаленным районам хороший вариант – канистра с запасом качественного горючего. Причем канистра должна быть чистой, без ржавчины и грязи в середине.

Солнце и жара

В южных регионах избегайте длительной парковки под прямыми солнечными лучами. Салон в таких условиях чрезмерно перегревается – вплоть до 60 – 70 градусов С. в таких условиях обивка, пластиковые детали и неродная краска теряют цвет, преждевременно стареет резина шин и уплотнителей.

Соленая вода

Море – это очень хорошо, но старайтесь купаться в нем без автомобиля. В том смысле, что нежелательно мочить даже отдельные части машины морской водой. Если соль попадет в щели между кузовными деталями и микротрещины лакокрасочного покрытия, там впоследствии охотно начнет развиваться коррозия. А значит, лучше не ставить машину там, куда будут долетать морские брызги, и не складывать в салоне или багажнике очень мокрые полотенца, купальники, ныряющие маски и т.д.

Кратко

Все вышеперечисленные предупреждения касаются, так сказать, возможных будущих неприятностей для авто. Но не забывайте и о том, что машина, особенно в почтенном возрасте, может доставить экипажу хлопот прямо во время поездки. Чтобы отпуск или уикенд не были испорчены досадной поломкой машины, заранее посетите СТО и попросите сервисменов проверить наиболее ответственные системы – будьте уверены, они сразу поймут, о чем идет речь. Но не следует откладывать этот визит на последние день-два перед выездом. Потому что если будет выполняться какой-то ремонт, нельзя отправляться в путь сразу после него – желательно поездить день-два на отремонтированной машине недалеко от дома, чтобы проявилась возможная нехватка запчасти или ошибки автомехаников.