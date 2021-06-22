В оточенні Зеленського пояснили напружені відносини з Ахметовим

Зазначимо, в лютому українська енергосистема опинилася на межі системного збою і віялових відключень. Склади ТЕС і ТЕЦ залишилися з мінімальними запасами вугілля. ДТЕК же відправив частину своїх енергоблоків на аварійний ремонт.

Одна з версій: ТЕС навмисне не поповнювали запаси вугілля і призупинили роботу блоків, щоб потім схилити владу піти на поступки в питанні цін і тарифів. У Ахметова це заперечували, але на Банковій розцінили такі дії як "недружній хід".

Крім того, у квітні Кабінет міністрів з ініціативи Банкової вирішив поповнити бюджет через податкову реформу. Цією реформою передбачено підвищення ренти на видобуток залізної руди, якої більше половини видобуває холдинг "Метінвест".

У Ахметова пояснили, що міняти правила гри на ходу, залежно від кон'юнктури ринку - "поганий тон". Але в той же час кажуть, що ніякої напруги між акціонерами "Метінвесту" і владою немає.

"Не потрібно шукати, як кажуть, чорну кішку в темній кімнаті. Ніяких напружень немає ні з президентом, ні з Кабміном. Звичайно, будь-яка влада хоче отримувати більше податків. І коли вона бачить, що ціни на руду трохи пішли вгору, то намагається збільшити податок. Думаю, що компроміс за ставками буде, пошук компромісу йде", - пояснив співрозмовник з оточення Ахметова.

З цим погоджуються і у президента. За словами одного з джерел, рента буде підвищуватися, але рішення буде компромісним.