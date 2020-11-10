Оточення Коломойського отримав 1 млрд з COVID-фонду на ремонт доріг, - розслідування

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Всі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на поточний середній ремонт доріг, які в цьому році частково були профінансовані грошима Фонду по боротьбі з COVID-19, виграло ТОВ "ПБС".

Про це повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.Нет".

Як повідомляє видання, на тендери сукупною вартістю 3,58 млрд гривень з Фонду по боротьбі з COVID-19 було виділено чверть необхідної суми - 916 млн гривень.

На нинішніх тендерах "ПБС" мав конкурентами тільки представників Національної асоціації шляховиків України.

У перших трьох випадках це ТОВ "Автомагістраль-Юг" з орбіти бізнесмена Олександра Бойка, а в четвертому - ТОВ "Ростдорбуд" з оточення Геннадія Труханова.

Два попередніх тендерів "ПБС "розіграло з компаніями з орбіти бізнесмена Араіка Амірханяна - ПП "Полтавабудцентр" і ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер". Знижка компанії також була несуттєвою - 5,5%. При цьому "ПБС" саме в ті роки наймало фірми з групи Амірханяна на субпідрядні роботи і заплатила їм 482 млн грн.

ТОВ "ПБС" заснувала в березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непик, статутний капітал компанії становить 6,02 млн гривень. Іванна Непик раніше працювала на курорті "Буковель" Ігоря Коломойського. У той час директором "Буковелю" був Олександр Шевченко. Він брав участь у виборах депутатів до Івано-Франківської обласної ради від партії "За майбутнє" бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці, які відбулися 25 жовтня.

Журналісти відзначають, що майже щодня Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook публікує пости з фотографіями дорожніх підрядів "ПБС". У цих нотатках він інформує, де його "команда розпочала роботу" і дякує платникам податків "за відновлення інфраструктури України".

Станом на початок листопада, "ПБС" йде другим у рейтингу підрядників "Укравтодору" щодо тендерів, які проводяться у 2020 році за новими правилами, що обмежують конкуренцію на торгах на користь членів НАДУ та найбільших фірм.

Нагадаємо, раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко повідомив, що одним з найбільш дискусійних питань відносин з МВФ є питання витрачання держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19.

Як відомо, в ньому було заплановано 66 млрд грн на боротьбу з епідемією, але рішеннями Верховної Ради і Кабінету міністрів 35 млрд грн було розподілено на ремонти доріг.