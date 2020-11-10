Окружение Коломойского получило 1 млрд грн из COVID-фонда на ремонт дорог, - расследование

Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

Все тендеры Ивано-Франковской Cлужбы автодорог на текущий средний ремонт дорог, которые в этом году частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС".

Об этом сообщают "Наші гроші", передает "Цензор.Нет".

Как сообщает издание, на тендеры совокупной стоимостью 3,58 млрд гривен из Фонда по борьбе с COVID-19 было выделено четверть необходимой суммы - 916 млн гривен.

На нынешних тендерах "ПБС" имел конкурентами только представителей Национальной ассоциации дорожников Украины.

В первых трех случаях это ООО "Автомагистраль-Юг" с орбиты бизнесмена Александра Бойко, а в четвертом - ООО "Ростдорстрой" из окружения Геннадия Труханова.

Два более ранних тендера "ПБС "разыграло с компаниями с орбиты бизнесмена Араика Амирханяна - ЧП "Полтавабудцентр" и ООО "Строительная компания "Дорлидер". Скидка компании также была несущественной - 5,5%. При этом "ПБС" именно в те годы нанимало фирмы из группы Амирханяна на субподрядные работы и заплатила им 482 млн грн.

ООО "ПБС" основала в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванна Непик, уставный капитал компании составляет 6,02 млн гривен. Иванна Непик ранее работала на курорте "Буковель" Игоря Коломойского. В то время директором "Буковеля" был Александр Шевченко. Он участвовал в выборах депутатов в Ивано-Франковский областной совет от партии "За будущее" бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы, состоявшихся 25 октября.

Журналисты отмечают, что почти ежедневно Александр Шевченко на своей странице в Facebook публикует посты с фотографиями дорожных подрядов "ПБС". В этих заметках он информирует, где его "команда начала работу" и благодарит плательщикам налогов "за восстановление инфраструктуры Украины".

По состоянию на начало ноября, "ПБС" идет вторым в рейтинге подрядчиков "Укравтодора" по тендерам, которые проводятся в 2020 году по новым правилам, ограничивающих конкуренцию на торгах в пользу членов НАДУ и крупнейших фирм.

Напомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что одним из наиболее дискуссионных вопросов отношений с МВФ является вопрос расходования госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19.

Как известно, в нем было запланировано 66 млрд грн на борьбу с эпидемией, но решениями Верховной Рады и Кабинета министров 35 млрд грн было распределено на ремонты дорог.