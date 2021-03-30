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Рада позбавила мандатів Скічка та Колихаєва

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 18:50
Рада позбавила мандатів Скічка та Колихаєва Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді з'являться ще два нових парламентарія. Сьогодні депутати позбавили повноважень нардепів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Депутата ВР від фракції "Слуга народу" Олександра Скічка позбавили повноважень у зв'язку з призначенням на посаду голови Черкаської обласної держадміністрації.

Повноваження нардепа від групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва припинили, оскільки його обрали мером Херсона.

У разі, якби вони пройшли в Раду за списком, до парламенту могли зайти наступні номери з цього списку. Однак Скічко став нардепом, перемігши на 197-му окрузі в Черкаській області, а Колихаєв - після перемоги в окрузі №184 Херсонської області.

Це означає, що Центральна виборча комісія повинна призначити довибори на цих округах, щоб обрати двох нових народних депутатів, які зайдуть у ВР замість Скічка та Колихаєва.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року на двох одномандатних виборчих округах відбулися довибори в Раду. Голосування проходило на окрузі №87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 у Донецькій області.

Як писало РБК-Україна, 29 березня ЦВК опрацювала 100% протоколів голосування на довиборах у виборчому окрузі №50. Перемогу з великим відривом від опонентів отримав міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

На окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують кандидати Олександр Шевченко та Руслан Кошулинський. Дистанція між ними менше одного відсотка.

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