Рада позбавила мандатів Скічка та Колихаєва

У Верховній раді з'являться ще два нових парламентарія. Сьогодні депутати позбавили повноважень нардепів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Депутата ВР від фракції "Слуга народу" Олександра Скічка позбавили повноважень у зв'язку з призначенням на посаду голови Черкаської обласної держадміністрації.

Повноваження нардепа від групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва припинили, оскільки його обрали мером Херсона.

У разі, якби вони пройшли в Раду за списком, до парламенту могли зайти наступні номери з цього списку. Однак Скічко став нардепом, перемігши на 197-му окрузі в Черкаській області, а Колихаєв - після перемоги в окрузі №184 Херсонської області.

Це означає, що Центральна виборча комісія повинна призначити довибори на цих округах, щоб обрати двох нових народних депутатів, які зайдуть у ВР замість Скічка та Колихаєва.