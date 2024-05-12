Оккупанты продвинулись на большинстве восточных и южных направлений: карты ISW

Российские войска продвинулись в Луганской области к западу от Сватового; в Донецкой области – близ Часова Яра, к западу от Авдеевки, в южной части Красногоровки; в Херсонской области – в пределах Крынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет за 11 мая Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Коломыйчихи (к западу от Сватового).
Российский милблогер утверждал, что российские силы также продвинулись на один километр вглубь в сторону Песчаного (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.
Бои продолжались:
В Генштабе ВСУ 11 мая сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян на Северском направлении в районе Раздоловки, Верхнекаменского, а также вблизи Спорного и Выемки.
Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от микрорайона Канал (наиболее восточная часть Часова Яра) и к югу от Часова Яра вблизи с. Автодорога Т0504 (Бахмут-Константиновка).
Боевые действия продолжались:
Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Нетайлово (юго-западнее Авдеевки) и к югу от населенного пункта.
Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись западнее Нетайлово и к югу от Первомайского на участке шириной до 1,5 километров и глубиной до 750 метров, хотя ISW не наблюдал визуальных доказательств этих утверждений.
Также продолжались бои северо-западнее Авдеевки у Калинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского, Очеретино, Семеновки, Новоселовки Первой и Сокола; и к западу от Авдеевки у Уманского и Нетайлово.
Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Красногоровки (к западу от Донецка).
Бои также продолжались западнее Донецка возле Георгиевки и к югу от Донецка вблизи Победы, Константиновки, Новомихайловки, Парасковеевки, Сладкого и Водяного.
11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки вблизи Старомайорского и Урожайного.
Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись юго-западнее Новопокровки (к северо-востоку от Работино).
Российский милблогер утверждал, что российские воздушно-десантные силы также захватили две неопределенные позиции северо-западнее Вербового (восточнее Работино).
Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российский милблогер утверждал, что подразделения РФ отбили остров Нестрига, однако ISW не нашло подтверждения этому заявлению.
Напомним, по данным DeepState, в Харьковской области войска РФ оккупировали Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку в направлениях Липцев и Волчанска. Продолжаются бои за Глубокое.
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