Оккупанты продвинулись на большинстве восточных и южных направлений: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Коломыйчихи (к западу от Сватового).

Российский милблогер утверждал, что российские силы также продвинулись на один километр вглубь в сторону Песчаного (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

Бои продолжались:

северо-восточнее Купянска близ Синьковки и Ольшаны;

северо-западнее Сватово у Ивановки, Стельмаховки, Берестового;

юго-западнее Сватово близ Новоегоровки и Макеевки;

северо-западнее Кременной близ Невского;

к западу от Кременной у Тернов и Торского;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества;

к югу от Кременной возле Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ 11 мая сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян на Северском направлении в районе Раздоловки, Верхнекаменского, а также вблизи Спорного и Выемки.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от микрорайона Канал (наиболее восточная часть Часова Яра) и к югу от Часова Яра вблизи с. Автодорога Т0504 (Бахмут-Константиновка).

Боевые действия продолжались:

в районе Григоровки и Богдановки,

в районе микрорайонов Новый и Канал,

в районе Ивановского,

в районе Андреевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Нетайлово (юго-западнее Авдеевки) и к югу от населенного пункта.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись западнее Нетайлово и к югу от Первомайского на участке шириной до 1,5 километров и глубиной до 750 метров, хотя ISW не наблюдал визуальных доказательств этих утверждений.

Также продолжались бои северо-западнее Авдеевки у Калинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского, Очеретино, Семеновки, Новоселовки Первой и Сокола; и к западу от Авдеевки у Уманского и Нетайлово.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Красногоровки (к западу от Донецка).

Бои также продолжались западнее Донецка возле Георгиевки и к югу от Донецка вблизи Победы, Константиновки, Новомихайловки, Парасковеевки, Сладкого и Водяного.

11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки вблизи Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись юго-западнее Новопокровки (к северо-востоку от Работино).

Российский милблогер утверждал, что российские воздушно-десантные силы также захватили две неопределенные позиции северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российский милблогер утверждал, что подразделения РФ отбили остров Нестрига, однако ISW не нашло подтверждения этому заявлению.