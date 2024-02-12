Помимо НАТО. Европе нужно еще одно "страхование жизни", - глава МИД Франции
Европа нуждается в еще одной структуре, которая обеспечит безопасность стран в регионе в дополнение к Североатлантическому альянсу.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне после встречи с главами МИД Польши и Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Нам нужно второе страхование жизни, не вместо НАТО, не против него, а в дополнение к нему", - подчеркнул Сежурне, комментируя угрозы бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от выполнения принципа коллективной безопасности.
В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что членство в Альянсе - "это не контракт с охранной компанией".
Что сказал Трамп
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга Южной Каролине заявил, что он бы не стал защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам".
При этом он добавил, что поощрял бы Россию к нападению на таких союзников.
Президент США Джо Байден, реагируя на заявление, отметил, что Трамп составляет угрозу для национальной безопасности США.
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