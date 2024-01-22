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Вам отдельное место в аду. Туск жестко прошелся по нейтральным лидерам

Понедельник 22 января 2024 17:15
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Вам отдельное место в аду. Туск жестко прошелся по нейтральным лидерам Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о демонстрации политики нейтральности некоторыми лидерами государств-членов Европейского союза на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление польского премьера в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава правительства Польши в понедельник, 22 января, на пресс-конференции в украинской столице обратился к тем лидерам стран ЕС, которые "не до конца поняли о чем идет борьба, и какие ставки".

"Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, соблюдает ровную дистанцию или демонстрирует ее к Украине и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", - подчеркнул Туск.

Также польский премьер еще раз подтвердил поддержку украинской стороны и высказал мнение, что так или иначе в каждой стране Европы реагируют на российскую агрессию.

"Вы не одиноки, даже в том смысле, что эта борьба происходит в каждой европейской стране", - сказал он.

Визит Туска в Украину.

Напомним, сегодня, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Украину с официальным визитом. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также польский премьер заявил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Кроме того, Туск сообщил о назначении уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины.

Подробно о визите Туска в Киев 22 января можно прочитать в материале РБК-Украина.

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