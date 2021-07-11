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На околиці Києва перевернулась маршрутка з пасажирами

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Київ, Неділя 11 липня 2021 11:45
На околиці Києва перевернулась маршрутка з пасажирами Фото: у Києві сталась ДТП з маршруткою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на Гостомельському шосе сталась дорожньо-транспорта пригода (ДТП) за участі маршрутки. В результаті є постраждалі.

Про це повідомила прес-офіцер Святошинського району Києва Тетяна Мельник в коментарі РБК-Україна.

Зазначимо, що маршрутка перевернулась. Причини поки невідомі.

За словами прес-офіцера, кількість потерпілих уточнюється, але всім їм вже надана медична допомога.

На місці ДТП багато швидких, приїхали патрульні і рятувальники. Обставини події з'ясовуються.

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