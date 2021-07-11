На околиці Києва перевернулась маршрутка з пасажирами
Фото: у Києві сталась ДТП з маршруткою (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на Гостомельському шосе сталась дорожньо-транспорта пригода (ДТП) за участі маршрутки. В результаті є постраждалі.
Про це повідомила прес-офіцер Святошинського району Києва Тетяна Мельник в коментарі РБК-Україна.
Зазначимо, що маршрутка перевернулась. Причини поки невідомі.
За словами прес-офіцера, кількість потерпілих уточнюється, але всім їм вже надана медична допомога.
На місці ДТП багато швидких, приїхали патрульні і рятувальники. Обставини події з'ясовуються.