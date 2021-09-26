На околиці Києва вночі горів хостел, загинув чоловік

У Святошинському районі Києва вночі горів хостел. В результаті інциденту загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.
Повідомляється, що загорілася переобладнана під хостел адміністративна будівля на вулиці Симиренка. Пожежу оперативно локалізували та загасили.
За попередніми даними, в кімнаті, де сталося загоряння, знаходилися троє чоловіків. Один з них встиг вибігти на вулицю по сходах, другому довелося стрибати з вікна на третьому поверсі.
"...третього чоловіка 1987 року народження виявили без ознак життя під час гасіння пожежі. Потерпілого, який отримав травми від падіння з висоти, госпіталізували в 1-шу обласну клінічну лікарню для обстеження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у червні в Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель" Водолій", в результаті інциденту жертв не було.