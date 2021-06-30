У Мукачеві загорівся придорожній готель

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 15:40 на номер екстреного виклику "101" повідомили про пожежу на території мотелю "Водолій" в Мукачеві на вулиці Графа фон Шенборна. Центр загоряння був в підсобно-складських приміщеннях.

"Зараз на місці події працює шість одиниць техніки трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева і добровольців церковної пожежної команди села Дерцен. Всього 26 пожежних", - йдеться в повідомленні.

О 17:10 пожежу локалізували, триває гасіння. Інформація про потерпілих не надходила.

Фото: пожежа в Мукачеві (dsns.gov.ua)