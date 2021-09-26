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На околиці Києва вночі горів хостел, загинув чоловік

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Київ, Неділя 26 вересня 2021 10:14
На околиці Києва вночі горів хостел, загинув чоловік Фото: пожежники на місці загоряння в хостелі (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Олександр Мороз

У Святошинському районі Києва вночі горів хостел. В результаті інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомляється, що загорілася переобладнана під хостел адміністративна будівля на вулиці Симиренка. Пожежу оперативно локалізували та загасили.

За попередніми даними, в кімнаті, де сталося загоряння, знаходилися троє чоловіків. Один з них встиг вибігти на вулицю по сходах, другому довелося стрибати з вікна на третьому поверсі.

"...третього чоловіка 1987 року народження виявили без ознак життя під час гасіння пожежі. Потерпілого, який отримав травми від падіння з висоти, госпіталізували в 1-шу обласну клінічну лікарню для обстеження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні в Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель" Водолій", в результаті інциденту жертв не було.

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