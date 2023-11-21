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"Окопные" РЭБ должны быть в каждом украинском подразделении, - эксперт

Фото: "окопные" РЕБ должны быть в каждом украинском подразделении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Небольшие стационарные средства радиоэлектронной борьбы должны быть в каждом подразделении Вооруженных сил Украины. Ведь они создают препятствия в районе конкретной позиции прежде всего для противодействия дронам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва на радиоволнах. Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ".

По словам военного эксперта Александра Коваленко, небольшие стационарные РЭБ создают препятствия в районе конкретной позиции прежде всего для противодействия дронам, которые сейчас используются постоянно.

"Вообще так называемые окопные РЭБ должны быть в каждом украинском подразделении. Потому что у нас проблемы с российскими "Ланцетами", сбрасывающими боеприпасы FPV-дронами и БПЛА. Даже недорогой анализатор спектров позволяет зафиксировать воздушную угрозу и спрогнозировать удар", - отметил эксперт.

Стоит отметить, что в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного The Economist отмечается, что, несмотря на большие потери в средствах РЭБ, российское преимущество сохраняется. А на Купянском и Бахмутском направлениях противник создал сложную эшелонированную систему, элементы которой постоянно меняют местонахождение.

Минцифра тестирует новый мобильный комплекс РЭБ

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине тестируют новый мобильный и модульный комплекс радиоэлектронной борьбы "ЭТЕР" . Он поможет военным более эффективно выполнять задачи на поле боя.

Отмечается, что это поможет военным более эффективно выполнять боевые задания, запускать беспилотники и поражать враждебные позиции.

Сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. Разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.

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