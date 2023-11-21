"Окопные" РЭБ должны быть в каждом украинском подразделении, - эксперт

По словам военного эксперта Александра Коваленко, небольшие стационарные РЭБ создают препятствия в районе конкретной позиции прежде всего для противодействия дронам, которые сейчас используются постоянно.

"Вообще так называемые окопные РЭБ должны быть в каждом украинском подразделении. Потому что у нас проблемы с российскими "Ланцетами", сбрасывающими боеприпасы FPV-дронами и БПЛА. Даже недорогой анализатор спектров позволяет зафиксировать воздушную угрозу и спрогнозировать удар", - отметил эксперт.

Стоит отметить, что в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного The Economist отмечается, что, несмотря на большие потери в средствах РЭБ, российское преимущество сохраняется. А на Купянском и Бахмутском направлениях противник создал сложную эшелонированную систему, элементы которой постоянно меняют местонахождение.

Минцифра тестирует новый мобильный комплекс РЭБ

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине тестируют новый мобильный и модульный комплекс радиоэлектронной борьбы "ЭТЕР" . Он поможет военным более эффективно выполнять задачи на поле боя.

Отмечается, что это поможет военным более эффективно выполнять боевые задания, запускать беспилотники и поражать враждебные позиции.

Сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. Разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.