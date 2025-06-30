Окопы Второй мировой стали домом для животных: необычная находка в Чернобыле (фото)

Как животные обжили укрепления времен Второй мировой

В пресс-службе заповедника рассказали, что на полевые укрепления времен Второй мировой войны наткнулись сотрудники научного отдела - во время обследования территории вблизи села Новоселки (Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения).

"Следы не одной войны... Представители СМИ часто спрашивают нас о последствиях оккупации 2022 года, но зона отчуждения сохраняет следы и значительно более давних событий", - рассказали украинцам.

Отмечается, что найденные укрепления - это линия окопов длиной около 200 метров, которая "сейчас уже почти слилась с рельефом местности".

Заметить остатки давних укреплений, на первый взгляд, почти невозможно (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневский)

Гражданам напомнили также, что природа постепенно отвоевывает свое, поэтому очертания бывших траншей меняют:

оползни почвы;

растительность;

дикие животные.

Так, один из окопов стал пристанищем для лисы. Она обустроила свою нору в его стене.

Жилище лисы (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневский)

Тем временем муравьи возвели муравейник на бруствере, который когда-то служил элементом фортификационного сооружения.

Найденный учеными муравейник (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневский)

"Жизнь продолжается, оставляя поверх старых шрамов новые следы", - подытожили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.