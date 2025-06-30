Окопы Второй мировой стали домом для животных: необычная находка в Чернобыле (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике - недалеко от села Новоселки - нашли укрепления времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию биосферного заповедника в Facebook.
В пресс-службе заповедника рассказали, что на полевые укрепления времен Второй мировой войны наткнулись сотрудники научного отдела - во время обследования территории вблизи села Новоселки (Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения).
"Следы не одной войны... Представители СМИ часто спрашивают нас о последствиях оккупации 2022 года, но зона отчуждения сохраняет следы и значительно более давних событий", - рассказали украинцам.
Отмечается, что найденные укрепления - это линия окопов длиной около 200 метров, которая "сейчас уже почти слилась с рельефом местности".
Гражданам напомнили также, что природа постепенно отвоевывает свое, поэтому очертания бывших траншей меняют:
Так, один из окопов стал пристанищем для лисы. Она обустроила свою нору в его стене.
Тем временем муравьи возвели муравейник на бруствере, который когда-то служил элементом фортификационного сооружения.
"Жизнь продолжается, оставляя поверх старых шрамов новые следы", - подытожили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Напомним, ранее мы рассказывали, что животные возвращаются в Чернобыль. В заповеднике стало больше, в частности, лошадей и оленей.
Кроме того, в Чернобыльской зоне обнаружили лягушек-мутантов, которые смутили ученых.
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