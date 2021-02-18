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Близько п’яти тисяч нацгвардійців залишаться у Вашингтоні: є ризики заворушень

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 18 лютого 2021 05:21
Близько п’яти тисяч нацгвардійців залишаться у Вашингтоні: є ризики заворушень Фото: військовий США (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Вашингтоні залишаться близько п’яти тисяч нацгвардійців до 12 березня через імовірність заворушень з боку прихильників теорій змови QAnon. Для оцінки ризиків Пентагон співпрацює з поліцією, ФБР і Секретною службою.

Про це повідомляє CNN.

Запит на дислокацію службовців Національної гвардії був поданий поліцією Капітолія.

Занепокоєння виникли у зв’язку з активністю прихильників руху QAnon в мережі.

"Чому це актуально для них зараз – невідомо. Однак у будь-якому разі вони думають, що, можливо, слід зібратися ще раз і піти штурмом на Капітолій 4 березня",- зазначив конгресмен Адам Сміт.

Нагадаємо, в січні соцмережа Twitter заблокувала акаунти десятків тисяч прихильників руху QAnon і інших користувачів, що поширюють різні теорії змови. Всього забанили близько 70 тисяч акаунтів.

Перед цим стало відомо, що відеохостинг YouTube розширить обмеження для контенту, пов'язаного з поширенням теорій змов. Йдеться про QAnon і Pizzagate, прихильники яких вважають керівництво американських демократів причетним до міжнародної мережі педофілів.

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