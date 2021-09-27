Близько половини українців допускають ринок землі, але зі значними обмеженнями

Близько половини громадян підтримують купівлю-продаж землі за певними умовами: 27% українців вважають, що землю продавати можна, але не іноземцям; 12% зазначили, що землю можна продавати, якщо є обмеження на величину площі, якою може володіти одна людина чи господарство; 10% підтримують ринок, якщо є законодавчо закріплена мінімальна ціна, нижче якої земля продаватися-купуватися не може.

За даними опитування, більшість (61%) українців вважає, що людина, яка має у власності землю, повинна мати право її продати. При цьому частка тих, хто визнає таке право громадян, зростає (у 2019 році таких було 50%). Майже чверть українців (23%) не погоджуються, що громадянин повинен мати право продати свою землю.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.