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Близько 300 знищених окупантів та сім збитих ракет: нові втрати Росії

Фото: Росія втратила в Україні вже близько 34 100 своїх військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу Росія втратила в Україні ще 300 військових вбитими. Також було знищено сім крилатих ракет ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1496 (+19) од,
  • бойових броньованих машин - 3606 (+18) од,
  • артилерійських систем - 752 (+3) од,
  • РСЗВ / MLRS - 239 (+1) од,
  • засоби ППО - 98 (+0) од,
  • літаків - 216 (+0) од,
  • гелікоптерів - 181 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),
  • крилаті ракети - 137 (+7),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 59 (+4).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, на Південному напрямку за добу українські військові знищили скупчення живої сили і техніки Росії, а також три склади боєприпасів.

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