Близько 300 знищених окупантів та сім збитих ракет: нові втрати Росії

За минулу добу Росія втратила в Україні ще 300 військових вбитими. Також було знищено сім крилатих ракет ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, на Південному напрямку за добу українські військові знищили скупчення живої сили і техніки Росії, а також три склади боєприпасів.
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