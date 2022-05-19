RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близько 3,5 тисячі вчителів окупанти переучують на "стандарти РФ", - Дені сова

Фото: окупанти примушують українських вчителів переходити на "стандарти РФ" (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупаційна влада примусово насаджує в українських навчальних закладах російські "стандарти освіти". Близько 3,5 тисячі викладачів проходять перепідготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

"Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей в Російський простір", - написала у своєму Facebook омбудсмен.

За її словами, для цього окупаційна влада насаджує в українських навчальних закладах на тимчасово захоплених територіях викладання за "стандартами РФ".

За даними омбудсмена, близько 3,5 тисячі українських вчителів вже проходять перекваліфікацію на "російські стандарти" освіти для роботи на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, на захоплених українських територіях окупанти готують "референдуми" щодо приєднання до Росії або створення так званих "народних республік". Про підготовку одного з таких плебісцитів в Енергодарі повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Відзначити, в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей, але реальні цифри можуть бути значно вищими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяшколаДенисоваВійна в Україні