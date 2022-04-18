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Близько 20600 військових та 790 танків: Генштаб озвучив втрати Росії у війні

Фото: Генштаб озвучив втрати Росії у війні (t me zsuwar)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 20600 своїх військових. Крім того, було ліквідовано 790 російських танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 квітня:

  • особового складу / personnel - близько/ about 20600 осіб ліквідовано
  • танків / tanks ‒ 790 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 2041 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 381 од,
  • РСЗВ / MLRS - 130 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 67 од,
  • літаків / aircraft - 167 од,
  • гелікоптерів / helicopters - 147 од,
  • автомобільної техніки / vehicles - 1487 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 155.
  • спеціальна техніка / special equipment - 27.
  • пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Нагадаємо, за добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, а також 5 автомобілів.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України